Eboli, rissa tra giovanissimi per un complimento ad una ragazza

Nuovo episodio di violenza ad Eboli, dove sabato sera è andata in scena una violenta lite tra ragazzini, probabilmente minorenni. Le grida e gli spintoni hanno attirato l’attenzione dei residenti di viale Amendola e delle strade limitrofe, che sono scesi in strada per placare gli animi. Sembra che a scatenare la rissa sia stata un’occhiata o un complimento di troppo rivolto ad una ragazzina da uno dei presenti.