Sorpreso a rubare in una borsa, scoppia la rissa a Santa Teresa: extracomunitario rischia il linciaggio

Momenti di tensione, oggi pomeriggio, a Salerno, dov’è scoppiata una rissa sulla spiaggia di Santa Teresa. Secondo una prima ricostruzione, un extracomunitario ubriaco si sarebbe avvicinato ad una borsa per rubare un telefonino ed un portafoglio. Poi si è dato alla fuga.

La rissa

Il suo gesto, però, non è passato inosservato ad alcuni presenti, che lo hanno rincorso per poi aggredirlo. Sul posto sono giunti i carabinieri e i militari dell'Esercito - presenti in zona - che hanno placato gli animi e identificato e denunciato il ladro.

Foto dal gruppo Figli delle Chiancarelle