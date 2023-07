Lite per l'eredità di famiglia finisce in rissa: arrestati tre uomini a Bellizzi

Momenti di tensione, a Bellizzi, dove si è verificata una violenta rissa familiare. L’episodio è avvenuto, giovedì sera, in via Marconi: quì, due fratelli, che abitano nello stesso stabile, hanno iniziato a litigare, sembra per questioni ereditarie. Nel corso dell’accesa discussione, poi, sono volate parole grosse, fino a quando il litigio non è sfociato addirittura in un’aggressione fisica.

Gli arresti

Si è intromesso tra di loro anche il figlio di uno dei due litiganti che, probabilmente per difendere il padre, ha agguantato un bastone colpendo gravemente lo zio. Nella rissa sono rimasti feriti entrambi i fratelli che, successivamente, sono stati trasportati agli ospedali di Battipaglia ed Eboli. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno sequestrato sia il bastone sia un coltello di cui era in possesso il ragazzo che ha colpito lo zio. Al termine degli accertamenti, tutti e tre gli uomini sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.