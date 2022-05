Rissa fra famiglie ad Eboli: cinque persone in ospedale

È di cinque persone in ospedale il bilancio della rissa fra due famiglie avvenuta nel rione Pescara ad Eboli. Alla base dell'alterco vi sarebbe la fine della relazione fra due persone, ma all'esame degli inquirenti vi sono anche altre piste. Uno dei feriti è stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale Cardarelli di Napoli per via della grave ferita al petto riportata dopo essere stato colpito da un coltello. Per gli altri, invece, ferite guaribili in pochi giorni.

L'intervento dei carabinieri

Sul posto si sono recati i carabinieri della locale compagnia, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, che hanno raccolto le testimonianze sul posto ed avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. I protagonisti della rissa, cinque persone in tutto, sono state denunciate a piede libero per lesioni e rissa.