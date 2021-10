Roccapiemonte, inaugurato il nuovo Centro Polifunzionale per Minori

Una Roccapiemonte sempre più a misura di bambino. Con l’inaugurazione del nuovo Centro Polifunzionale per Minori, il sindaco Carmine Pagano ha implementato ancor più i servizi a disposizione dei cittadini più piccoli, con la certezza di fornire alle famiglie spazi sicuri e protetti. Numerose le attività che i bambini potranno effettuare dal lunedì al venerdì, dalle 15:30 alle 19:30. Sono stati infatti realizzati laboratori per le attività di recupero scolastico, una sala palestra con tavoli per il ping pong, un’area giochi ricreativa, c’è la ludoteca dedicata in modo particolare ai bambini della fascia di età 3-5 anni, organizzata un’aula musicale. Ogni stanza è dotata di un personal computer di nuova generazione, così da poter avvicinare i ragazzi al mondo della tecnologia.

I presenti

Il Centro Polifunzionale per Minori è allocato presso il Centro Sociale situato in via Fratellanza, struttura che recentemente è stata sottoposta ad un restyling che ne ha migliorato l’efficienza. Al taglio del nastro, oltre al Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano, presenti il Consigliere Comunale delegato alle Politiche Sociali Valeria Pagano, l’assistente sociale del Comune Francesca Baldi, una rappresentanza delle famiglie già coinvolte nel progetto con i propri bambini e Fabiana Aprile referente della Cooperativa Esculapio, che gestirà le attività, accompagnata dalle educatrici ed esperte in pedagogia-sociologia. Sono già trenta i minori che, da lunedì prossimo, frequenteranno il Centro Polifunzionale, sono disponibili ulteriori dieci posti. Si può fare richiesta all’Ufficio Politiche Sociali situato in via Roma a Roccapiemonte, chiamando il numero telefonico 0812131278 (interno 2) oppure inviando una mail a servizi.sociali@comune.roccapiemonte.sa.it. Organizzato anche un servizio di trasporto gratuito.

Il commento del sindaco: