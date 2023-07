Scuole più sicure e al passo coi tempi. In linea con i previsti standard europei. Dal prossimo mese di settembre inizieranno i lavori di riqualificazione di alcuni plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo “Mons. Mario Vassalluzzo” - ComVass, saranno eseguiti dall’impresa Vittoria Società Consortile a.r.l.

I dettagli

Ieri, alla presenza del direttore dei lavori, Lorenzo Criscuolo, dei responsabili dell’azienda, dell’assessore ai lavori pubblici Anna Bruno, del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Davide Di Mattia, è stato effettuato un sopralluogo delle strutture per organizzare gli interventi. Il cronoprogramma prevede lavori presso la scuola di via Carmine Pagano, successivamente di via Berlinguer, per terminare alla scuola primaria della frazione Casali.

“Dopo anni di attesa e un faticoso percorso burocratico, l’Amministrazione Pagano e’ riuscita a raggiungere un altro importantissimo obiettivo. Inizieranno a breve i lavori che trasformeranno le nostre scuole rendendole migliori e sicure. La soddisfazione è enorme - ha dichiarato l’assessore Bruno - perché ho seguito la fase progettuale in maniera minuziosa. Con il Sindaco ed i colleghi assessori Fabbricatore e Ferrentino stiamo organizzando tutto nei minimi dettagli, in particolare con l'assessore alla pubblica istruzione stiamo risolvendo le problematiche connesse alla sistemazione della scolaresca nei mesi in cui saranno effettuati i lavori. Ci vorranno sacrifici da parte di tutti ma il risultato, vedrete, sarà straordinario”. Proprio domani mattina è prevista una riunione con Anna De Simone, dirigente dell’I.C. ComVass, per discutere della provvisoria sistemazione degli alunni.