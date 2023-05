Salvarono le persone dalle acque della Solofrana: proposta onorificenza per tre cittadini

Salvarono numerosi residenti della frazione San Potito di Roccapiemonte e molti automobilisti dalle acque e dal fango del torrente Solofrana che esondò lo scorso 4 novembre 2022. Per questo la giunta comunale di Roccapiemonte ha deciso di avanzare proposta di riconoscimento di Onorificenza al Merito Civile per Giovanni Buonocore, all’epoca Comandante della Polizia Municipale di Roccapiemonte, per Luigi Vuolo, volontario del Nucleo di Protezione Civile di Roccapiemonte e per il cittadino Giuseppe Lanzara.

I fatti

“Sono stati giorni davvero terribili quelli che Roccapiemonte ha vissuto ad inizio novembre scorso. L’esondazione del torrente Solofrana, mise a dura prova questa Amministrazione, ma in quei momenti difficili abbiamo dimostrato unità, compattezza e organizzazione. Era doveroso premiare l’azione eroica di Buonocore, Vuolo e Lanzara, che ringraziamo di cuore, insieme a tutti gli altri agenti di polizia locale, i volontari di Protezione Civile, e coloro che all’epoca hanno fornito il proprio contributo e tuttora lo fanno quotidianamente” hanno dichiarato il Sindaco Carmine Pagano e il vicesindaco con delega a Polizia Municipale e Protezione Civile Roberto Fabbricatore.