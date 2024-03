Aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, anche Ryanair pronta a decollare

Ryanair pronta ad inaugurare due nuove rotte aeree che collegheranno Salerno con Bergamo e Torino. Ad annunciarlo è stato Jason McGuinness, il Chief Commercial Officer dell'azienda, durante un evento stampa tenutosi a Napoli. McGuinness ha confermato il forte interesse per l'aeroporto di Salerno, annunciando che Ryanair opererà in loco durante la stagione invernale, mantenendo aperte le opzioni per il periodo estivo.