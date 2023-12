A30 Caserta-Salerno: chiusa per 4 ore la stazione a Castel San Giorgio

Austrostrade per l'Italia informa che sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di venerdì 29 alle 2 di sabato 30 dicembre, sarà chiusa la stazione di Castel San Giorgio, in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno.

Gli altri percorsi

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Caserta: Nocera Pagani; in uscita per chi proviene da Salerno: Mercato San Severino