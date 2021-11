Esplosione nel sottoscala di una palazzina sul lungomare a Pastena: tre pompieri feriti

Paura, oggi pomeriggio, sul lungomare Colombo a Pastena, dove si è verificata un’esplosione all’interno del sottoscala di una palazzina.

I soccorsi

L’incendio si è sviluppato dalla batteria a litio di una bicicletta elettrica. E mentre i vigili del fuoco, giunti tempestivamente sul posto, erano impegnati nell’operazione di spegnimento, a seguito di una improvvisa esplosione tre di loro sono rimasti feriti. Immediato il trasporto, tramite le ambulanze del 118, al pronto soccorso del Ruggi d’Aragona. Le loro condizioni di salute, comunque, non sono gravi. L’area, intanto, è stata messa in sicurezza. Su quanto accaduto sono in corso le indagini della Polizia di Stato.