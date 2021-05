Festa per la promozione, tragedia per un ragazzo di 22 anni: muore in un incidente

A perdere la vita L.D.C. residente nella zona orientale della città che, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo dello scooter su cui viaggiava assieme ad una ragazza.

Un ragazzo di 22 anni è morto oggi, in un incidente stradale, a Salerno, sul Lungomare Trieste. A perdere la vita L.D.C. residente nella zona orientale della città che, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo dello scooter su cui viaggiava assieme ad una ragazza.

L'incidente

Nell’impatto il ragazzo è finito contro il paraurti di un’auto in sosta. Lo scontro non gli ha lasciato scampo. Il giovane è infatti deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi ed il trasporto al “Ruggi”. Solo qualche escoriazione per la ragazza che viaggiava con lui. L’incidente mortale è avvenuto mentre erano in corso i festeggiamenti per la promozione in Serie A della Salernitana.