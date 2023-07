Aggredisce una donna sul lungomare di Salerno: arrestato extracomunitario

Momenti di tensione, ieri sera, sul lungomare Trieste di Salerno, dove alcuni passanti hanno allertato gli agenti della Polizia Penitenziaria a seguito di un’aggressione subita da una donna da parte di un extracomunitario. Diverse pattuglie, quindi, si sono recate sul luogo indicato, dove hanno trovato due uomini di nazionalità straniera tranquillamente seduti sulle panchine dei viali e a pochi passi una donna con le mani al volto ed evidenti segni di lesioni, che a suo dire sarebbero stati provocati da una caduta accidentale dalla propria bicicletta.

L'arresto

Uno dei due uomini, all’arrivo degli agenti, ha tentato di allontanarsi ma è stato fermato, provocando lesioni agli agenti intervenuti nel tentativo di divincolarsi, e successivamente arrestato. Portato presso la Questura per gli adempimenti del caso, è tutt’ora in attesa del giudizio per direttissima. È in corso il completamento degli atti presso il comando della Polizia Municipale.