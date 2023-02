Scivola durante un'escursione: muore escursionista di Salerno in Piemonte

E' stato trovato attorno alle 15 di giovedì 2 febbraio il corpo senza vita di Maurizio Gioviale, l’ufficiale giudiziario di 54 anni, originario di Salerno, scomparso da domenica pomeriggio sul Montorfano, il monte tra Fondotoce e Mergozzo, nel territorio di Verbania in Piemonte.

La tragedia

Dopo giorni di ricerche il cadavere è stato rinvenuto in una cava dismessa del Montorfano (zona da secoli rinomata per l’estrazione lapidea): dai primi accertamenti Gioviale sarebbe precipitato dopo una caduta accidentale. Un volo di circa 200 metri che gli è stato fatale. A ritrovare il corpo senza vita sono state le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il soccorso alpino durante le ricerche. A dare l’allarme erano stati i suoi colleghi di lavoro del Tribunale di Verbania, che si erano preoccupati per la sua assenza prolungata. La salma, nelle ultime ore, è stata riconsegnata ai familiari: la Procura di Verbania, infatti, non ha ritenuto utile disporre l'autopsia sul corpo. I funerali di Gioviale saranno celebrati, appena possibile, nella sua città, Salerno. Dolore.