Gambizzato in pieno giorno in strada, indagine dei carabinieri

Uomo gambizzato al ginocchio in via Termine Bianco a San Marzano sul Sarno, indagano i carabinieri. L'episodio si è verificato lunedì, alle 12. L'uomo avrebbe spiegato ai carabinieri di essere stato vittima di un tentativo di rapina.

Le indagini

Nessuna ipotesi viene esclusa dai militari, al vaglio quanto raccontato dalla vittima, che è stata operata in via d'urgenza. Le sue condizioni sono buone. Ora le indagini per capire cosa sia accaduto.