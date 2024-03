Rapina di un rolex fallita, vittima gambizzata: si indaga

I carabinieri continuano ad indagare su un tentativo di rapina che sarebbe stato commesso lunedì sera, tra Pagani e San Marzano sul Sarno, ai danni di un uomo, ferito poi a un ginocchio da un colpo di pistola.

Le indagini

Al vaglio ci sono i video delle telecamere di via Termine Bianco per ricostruire la dinamica. Il 50enne rimasto ferito, poi operato in ospedale, aveva raccontato di essere stato avvicinato da due persone, che avevano tentato di rapinarlo del rolex. Da lì sarebbe partito un colpo di pistola, con i due banditi poi in fuga. Il racconto della vittima, tuttavia, non convince i carabinieri, mancando di elementi fondamentali come una descrizione dei due. La vittima, inoltre, non aveva denunciato neanche quell'aggressione, recandosi in ospedale per essere assistito. Le indagini continuano per appurare cosa sia realmente accaduto lunedì scorso.