San Marzano sul Sarno aderisce al progetto "Piazza Wi-fi Italia"

Il Comune di San Marzano sul Sarno ha aderito al progetto "Piazza Wi-fi Italia", promosso dal ministero dello Sviluppo Economico e Infratel Italia.

Grazie a questo progetto sono state completate le prime sette installazioni degli impianti previste in questa prima fase per erogare connettività in alcune aree cittadine.

I dettagli

"È stato fatto un ottimo lavoro e ritengo che i punti di accesso sono strategicamente posizionati per supportare, in maniera ottimale, il flusso dei dati dei cittadini che utilizzano tutti i servizi internet", ha detto la sindaca di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo. "Con questa iniziativa - ha continuato - il Comune di San Marzano sul Sarno entra sempre di più nell’era digitale e dimostra di essere all’avanguardia nella predisposizione e nella fornitura di servizi utili alla comunità e al singolo cittadino. I cittadini potranno accedere gratuitamente e in modo semplice alla rete wi-fi libera presente sul territorio comunale e diffusa su tutto il territorio nazionale scaricando l’app dedicata, "WiFi Italia", previa registrazione o accedendo con Spid. L‘accesso alla rete è automatico, senza bisogno di autenticarsi nuovamente dopo la prima registrazione. Le aree già coperte dal servizio sono piazza Umberto I, Casa Comunale, piazza Guerritore (struttura “Nu juorn buono”), Palazzetto dello Sport (via Pendino), Parco Urbano - zona anfiteatro (via Enrico Berlinguer), locale cimitero (via Ugo Foscolo), asilo nido “Santa Rita da Cascia” (via Ugo Foscolo).



"Con questo progetto l’amministrazione comunale amplia i servizi offerti, fornendo più strumenti per godere delle opportunità offerte dal nostro territorio", ha detto Angela Calabrese, assessore comunale delegato a Innovazione, tecnologiche, reti e wifi.