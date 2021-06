Incendio in una ditta dell'Agro nocerino, avviata indagine dagli investigatori

Incendio nella notte dello scorso weekend, a San Marzano sul Sarno, nella zona industriale. A fuoco due veicoli. I carabinieri hanno avviato un'indagine su di un incendio sviluppato all'interno di una ditta che lavora inerti e calcestruzzi

L'incendio

La zona è quella di vi Alessandro Manzoni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Nocera, Sarno e Salerno per domare le fiamme, con più mezzi per evitare che il fuoco si estendesse anche alle zone limitrofe. Ci sono volute almeno tre ore per riportare la situazione sotto controllo. Da chiarire ora se il rogo sia divampato per cause accidentali o per volontà di qlaucno, che potrebbe essersi introdotto all'interno della ditta. I carabinieri di Nocera hanno ascoltato già diverse persone, ai fini investigativi, così come i referenti della ditta che hanno affermato di non aver subito minacce di alcun tipo.