Ladri scatenati nel Vallo di Diano, tentato furto anche a San Pietro al Tanagro

Ladri scatenati nel Vallo di Diano. In particolare, due ladri hanno tentato di introdursi in una villetta a San Pietro al Tanagro, ma non sono riusciti a mettere a segno il colpo.

Da nord a sud della zona, purtroppo, si susseguono, incessanti, segnalazioni relative a tentativi di furto negli ultimi giorni: cittadini esasperati.