Stalking e minacce al figlio e alla nuora, anziano condannato

Un anziano di oltre 80 anni è stato condannato per stalking alla pena di 8 mesi di reclusione. Le vittime sono il figlio e la nuora, accusati sostanzialmente - secondo le accuse - di non avergli dato un nipotino. Circostanza che bastò allo stesso per tormentarli e minacciarli di morte, dal 2017 al 2018. Fino a tempi più recenti. Le parti civili erano assistite dall'avvocato Angelo Longobardi.

Le accuse

L'uomo avrebbe minacciato e perseguitato la coppia più volte, in tempi differenti e anche di recente, come in tribunale (circostanza che è valsa all'uomo anche un'altra denuncia e un nuovo procedimento penale). Dalla denuncia emerse che l'anziano si sarebbe appostato anche più volte sotto casa, osservando la coppia e cagionando loro un grave stato d'ansia e paura, al punto da costringerli anche a cambiare casa.