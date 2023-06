Muore dopo quattro mesi, fu ferito dopo un litigio: straniero nei guai

Fu aggredito da un connazionale, al culmine di un litigio per strada, beccandosi un pugno in volto. Nel cadere aveva battuto la testa a terra, al punto da finire in condizioni critiche in ospedale. A distanza di circa quattro mesi è deceduto. Si tratta di un 50enne di nazionalità marocchina, che lo scorso febbraio finì in ospedale, a San Valentino Torio.

L'indagine

L'aggressore, finito in carcere con l'accusa di lesioni gravi, rischia ora un'accusa per omicidio. La nuova ipotesi di reato potrà essere contestata se dall'autopsia emergeranno elementi tali da ricondurre il decesso dello straniero alle ferite subite, al culmine di quel litigio. La vittima rimediò ferite al volto e alla testa, a seguito di un pugno immortalato in un video acquisito, all'epoca, dai carabinieri della stazione di San Valentino Torio. L'uomo aveva poi cambiato diversi ospedali, anche nella provincia napoletana, fino ad esalare l'ultimo respiro oltre una settimana fa, a Nola.