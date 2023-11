Gas in casa per uccidere straniero, due condanne del tribunale

Avrebbero tentato di uccidere un loro connazionale, mettendo un tubo di una bombola del gas sotto la porta della sua abitazione. Sono stati condannati a 5 e 4 anni e 2 mesi di reclusione due marocchini. Per loro è caduta l'accusa di strage. La pena riguarda reati quali violenza privata, resistenza, lesioni e porto d'arma in luogo pubblico. I fatti sono del 2021.

L'inchiesta

Quel tubo - secondo la procura che aveva chiesto 16 e 15 anni - doveva servire a saturare la casa, ampia circa 15 metri quadri, aprendo la valvola e consentendo la fuoriuscita del gas. L'abitazione era in Corso Umberto I. Il giorno prima, il marocchino aveva chiesto più volte ai due di abbassare il volume della musica ma era stato aggredito. L'arrivo dei carabinieri portò alla denuncia a piede libero dei due che, poi, il giorno dopo, misero in atto il piano criminale. Parte della casa si sarebbe riempito di gas, costringendo lo straniero a recarsi sul balcone per respirare e chiedere aiuto. Serviranno 90 giorni per conoscere il ragionamento dei giudici. Nel collegio difensivo i legali Francesco Fiore e Gerardo Cembalo.