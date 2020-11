Dramma sfiorato a Sarno, canna fumaria cade su un bus: ferito l'autista

Tragedia sfiorata, oggi pomeriggio, a Sarno, dove una canna fumaria e alcun calcinacci si sono abbattuti a causa delle violente raffiche di vento su un autobus di linea. L’episodio si è verificato, intorno alle 16, in località Acquarossa.

I soccorsi

A causa del violento impatto, l’autista è rimasto ferito da alcune schegge. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale, dov’è stato preso in cura dai medici. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.