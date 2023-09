Forza auto e ruba soldi e documenti, arrestato dalla polizia

Spacca lo specchietto retrovisore di un auto, poi ruba soldi, borsello con dentro soldi e carte bancomat. E' stato arrestato giorni fa, poi rilasciato stamattina, dopo la convalida dell'arresto, un 48enne di Sarno.

Il raid

Dopo aver mandato in frantumi lo specchietto retrovisore lato passeggero di un'auto, avendone anche forzato la portiera, era riuscito ad entrare nell'abitacolo del veicolo e a portare via documenti, cellulare e soldi contanti di proprietà di un uomo che, nel frattempo, si trovava nell'auto, spaventato dalla reazione dell'indagato. Tra i due pare vi fossero problemi di natura economica, come ha spiegato l'indiziato al giudice questa mattina. Per lui è stato disposto l'obbligo di firma.