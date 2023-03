Morta in Irpinia, la verità sulla morte dell'anziana di Sarno dall'autopsia

Proseguono le indagini sulle ultime ore di vita di Grazia Prisco, la 81enne di Sarno trovata morta in un bosco a Baiano, giorni fa. I caraibnieri hanno già interrogato un 84enne, che era insieme alla donna ma che ha detto di non ricordare nulla di quanto accaduto

L'indagine

Si attendono, ora, 90 giorni per il risultato dell'autopsia, dalla quale potrebbero essere acquisiti nuovi elementi. Da una prima analisi sul corpo della donna non vi erano segni di violenza. Forse la morte è legata a cause accidentali. I due si erano persi nella zona dell'Irpinia, tra Baiano e Mugnano del Cardinale. L'anziana era rientrata in Italia nel 2021, dopo aver vissuto in America. Viveva a Lavorate, a Sarno.