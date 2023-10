Alunni con disabilità, Agro Solidale parte con l'assistenza scolastica

Anche per quest'anno scolastico l'Azienda Consortile "Agro Solidale" ha avviato il servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per alunni con disabilità degli Istituti primari, secondari di primo grado e secondari di secondo grado dei 4 Comuni dell'Ambito..

I dettagli

"L'anno scorso - recita una nota - abbiamo permesso una maggiore possibilità di inclusione scolastica, e quindi sociale, a circa 250 bambini.. E anche stavolta sono programmati gli incontri di presentazione del servizio, alla presenza delle istituzioni, dei referenti scolastici e delle cooperative, per poter permettere, tra le altre cose, alle famiglie di essere facilitate nella scelta del soggetto erogatore a cui affidarsi. Oggi, alle ore 15.30, presso l'aula consiliare a Sarno, sarà presentato il servizio per i Comuni di Sarno e San Marzano sul Sarno; Giovedi 05 ottobre, alle ore 15.30, presso l'aula consiliare del Comune di San Valentino Torio, sarà presentato il servizio per i Comuni di San Valentino Torio e Pagani.