Choc in un parcheggio, coppia rapinata e picchiata con vetri di bottiglia

Colpiscono una coppia in auto con un coccio di bottiglia, poi li rapinano di borsa e cellulare. Un giovane marocchino di 23 anni è finito in carcere, a Sarno, a seguito di un'indagine lampo condotta dagli agenti del commissariato di polizia di Stato.

L'inchiesta

Gli agenti sono alla caccia del complice. I fatti risalgono a domenica scorsa quando lo straniero - insieme al complice - si sarebbe recato all'interno di un parcheggio adiacente l'istituto scolastico Guido d'Orso in via Roma, a Sarno. I due, coperti al volto da cappuccio e scalda collo, avrebbero prima minacciato una coppia ferma in auto, per poi brandire un fondo di una bottiglia di vetro. Le vittime sono state colpite entrambe, con violenza, poi rapinate di borsa e cellulare. L'uomo, in particolare, avrebbe subito una serie di colpi alla testa che gli hanno causato un trauma cranico, con prognosi di 10 giorni. La ragazza, invece, aveva rimediato colpi al fianco, testa e caviglie. Per lei una prognosi di sette giorni. Intervenuta velocemente sul posto e raccolta la testimonianza delle vittime, la polizia aveva individuato e arrestato in semi flagranza uno dei due rapinatori. Lo straniero aveva ancora il volto insanguinato, a causa della colluttazione e il vestito in parte strappato. Le indagini proseguono, ora, per individuare anche il secondo complice, al momento sfuggito all'arresto.