"Devi lasciare la casa", poi prova ad investire la sua ex: cinque denunce a Sarno

Momenti di tensione, a Sarno, dove una donna e il figlio minorenne sarebbero stati minacciati da cinque persone (tra cui l’ex compagno di lei ) perché accusati di aver occupato da mesi una casa non di loro proprietà.

Il fatto

La donna, di nazionalità marocchina, al termine della relazione, avrebbe deciso di non lasciare l’abitazione, nonostante le utenze domestiche fossero intestate ancora all’ex fidanzato. Quest’ultimo, l’avrebbe più volte invitata ad andare via. Ma, nel corso del tempo, nulla è cambiato. E così, nei giorni scorsi, l’uomo ad altre quattro persone avrebbero provato ad investirla fuori casa. Poi le avrebbero tagliato finanche un tubo dell’acqua. Di qui la denuncia alla Polizia, che ha ricostruito l’accaduto e denunciato l’ex compagno, la sua nuova fidanzata ed altre tre persone per violenza privata aggravata.