L'indagato si è difeso ieri mattina, durante l'interrogatorio di garanzia, spiegando che il rapporto era stato consenziente. Il gip ha deciso per il carcere, convalidando l'arresto.

La ragazza sarebbe riuscita ad avvisare le forze dell'ordine con un telefonino. A procedere i carabinieri della stazione di Sarno. La coppia si trovava in una zona periferica di San Valentino Torio. I carabinieri, dopo aver raccolto una serie di elementi dalla stessa vittima, hanno individuato e trovato il ragazzo, all'interno della sua auto. Da una rapina verifica fatta all'interno, gli inquirenti hanno riscontrato una serie di circostanze che avrebbero provato il rapporto sessuale. Ulteriori riscontri, all'ipotesi dell'accusa, sono stati ottenuti dall'acquisizione e lettura di una serie di messaggi scambiati tra la vittima e una sua amica.

Un ragazzo di Sarno è stato arrestato, giorni fa, dai carabinieri per violenza sessuale. Secondo la denuncia di una ragazza, che era uscita con l'indagato e con altri amici la settimana scorsa, il giovane prima di riaccompagnarla a casa avrebbe abusato di lei, mentre si trovavano in macchina.

Il gip ha deciso per il carcere, convalidando l'arresto

Abusi in auto a fine serata, giovane in carcere per violenza sessuale