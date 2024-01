Getta pallini di coca in bagno per evitare arresto, condannato

Aveva tentato di buttare alcuni involucri di cocaina nel bagno, prima della della perquisizione dei carabinieri. E' stato condannato ad 1 anno di reclusione un 60enne di Torre Annunziata, coinvolto in un blitz dei carabinieri il 21 luglio scorso a Scafati.

La condanna

Al termine dell'abbreviato, il tribunale ha riqualificato l'accusa, riconoscendo la lieve entità. Quel giorno, l'uomo fu trovato in possesso cinque involucri con dentro 5 grammi di cocaina. Durante la perquisizione furono trovati altri involucri con dentro alcuni grammi della medesima sostanza, occultati all'interno di un contenitore in metallo per caramelle. Giorni fa è arrivata la condanna in primo grado. In tutto furono sequestrati una decina di grammi circa.