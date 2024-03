Maltratta più volte la ex tra minacce e aggressioni, va a processo

Minacce di morte, aggressioni e maltrattamenti reiterati alla ex compagna, un 39enne finisce a processo per fatti risalenti alla fine del 2023, a Scafati. Era stato già destinatario di un divieto di avvicinamento.

Le accuse

Tra gli episodi raccolti dai carabinieri, intervenuti più volte, c'è quello riconducibile ad un'aggressione dell'uomo alla donna in strada, a pochi metri da casa, trascinata per i capelli e poi chiusa a chiave nell'appartamento. Stando al racconto della vittima, più volte l'ex avrebbe tentato di entrare in casa sua, in preda ad un forte stato di alterazione. Altre volte avrebbe lanciato oggetti contro l'appartamento. Stando alle accuse, l'uomo era convinto che la donna avesse un amante. Dopo averla aggredita in casa, le strappò il telefono dalle mani, per poi chiuderla a chiave all'interno dell'abitazione. Solo l'intervento dei carabinieri evitò il peggio.