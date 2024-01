La Nursind Salerno, rappresentante del personale sanitario, ha espresso una forte condanna nei confronti del sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, per il suo comportamento considerato inaccettabile e offensivo verso il personale del sistema 118 intervenuto in un incidente stradale. "La condotta del sindaco è inammissibile," ha dichiarato Biagio Tomasco, segretario generale della Nursind Salerno. "Il suo atteggiamento aggressivo e irrispettoso nei confronti dei sanitari è un affronto al loro impegno quotidiano".

La denuncia

In un episodio che avrebbe dovuto essere la normale gestione di un'emergenza, il sindaco ha mostrato, secondo le dichiarazioni, "protervia, violenza e arroganza", mettendo in difficoltà i medici e infermieri sul campo. "È inconcepibile che un amministratore pubblico, anziché supportare gli sforzi del personale medico, opti per denigrare e intimidire chi è impegnato nel soccorso," ha aggiunto Luigi Acanfora, delegato aziendale dell'ospedale "Mauro Scarlato" di Scafati. La Nursind Salerno ha inoltre annunciato di aver attivato il proprio ufficio legale per esaminare ogni possibile azione legale contro Aliberti. "La sicurezza e il rispetto del personale sanitario sono imprescindibili. Stiamo vigilando affinché episodi simili non rimangano impuniti," ha concluso Tomasco, evidenziando l'impegno dell'organizzazione nella protezione dei diritti e della dignità degli operatori sanitari.