Pestato e rapinato per lo scooter, due minorenni a processo

Vanno a processo i due minorenni, di 17 e 15 anni di Scafati, che insieme ad un altro gruppo di giovani tentarono di rapinare lo scooter ad un ragazzo nei pressi del centro commerciale La Cartiera a Pompei

Il processo

L'episodio risale a giugno scorso. Dopo essersi avvicinati alla vittima, anch'ella minorenne, prima chiesero le chiavi dello scooter, poi, al rifiuto, la colpirono con un pugno al volto, fino ad un pestaggio generale consumato dall'intero gruppo. Il 15enne avrebbe usato anche un oggetto contundente, mai identificato. Poi la fuga, senza la rapina dello scooter. La vittima riportò diverse fratture, specie al naso. Per i due c'è ora il processo per rapina tentata e lesioni personali. A indagare fu la polizia di Pompei che non riuscì ad identificare tutti i componenti del branco.