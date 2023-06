Scafati, Aliberti mantiene la promessa: "Parte la pulizia delle strade dal centro alla periferia"

E’ già partita, questa mattina, l’operazione “Scafati Pulita” voluta e promessa in campagna elettorale dal neo sindaco Pasquale Aliberti per promuovere interventi di pulizia che riguarderanno il centro ma anche la periferia della città: previsto il lavaggio dei marciapiedi, il decespugliamento delle erbacce, l’utilizzo delle spazzatrici per pulizia delle strade. “Un’attività straordinaria che faremo diventare strutturale” annuncia il primo cittadino di Forza Italia, che si rivolge alla cittadinanza: “Chiedo l’impegno massimo da parte dei cittadini per mantenere pulita la città. Attiveremo controlli con la Polizia Municipale verbalizzando chi non rispetta le regole”.

L'elenco

Le zone coinvolti dagli interventi straordinari di pulizia sono: