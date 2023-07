Rissa tra giovani, in tre estingono il reato con messa alla prova

Tre giovani imputati per una rissa a Scafati hanno estinto il reato, superando il periodo di messa alla prova alla quale avevano fatto accesso, dietro richiesta al gip. Per un 18enne resta in corso il processo, invece, a Nocera Inferiore. I tre hanno superato il percorso di volontariato e lavoro sociale, così come previsto dal codice penale.

L'episodio

I quattro furono denunciati a piede libero, due anni fa, a Scafati, per una rissa in zona San Pietro, dove un giovane fu accoltellato al torace. Il gruppo fu individuato attraverso testimonianze e l'esame di immagini di sorveglianza