Polizia municipale: nuove auto, agenti e telecamere in città

Il rinnovo del comparto auto a Scafati per rafforzare le attività della Polizia Municipale, rientra in quel piano di sicurezza annunciato dal sindao Pasquale Aliberti. Gli interventi non si fermano solo al potenziamento dei veicoli.

Le novità

Il piano prevede, infatti, anche l'installazione delle telecamere finalizzate al controllo dello spaccio, oltre che in ambito sicurezza, prevista entro giugno per un costo di circa 140mila euro. A seguire, l'aumento del numero di agenti della Polizia Municipale di almeno 8 unità nei prossimi mesi. "Ci avviamo ad avere una città videosorvegliata con un numero di agenti più alto in un territorio vasto come Scafati, che dobbiamo rendere più sicuro per mettere i cittadini nella condizione di poter vivere con maggiore serenità" ha dichiarato il primo cittadino.