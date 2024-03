Quattro rapine in una notte, arrestato minorenne

Avrebbe messo a segno, insieme ad almeno altri tre complici ancora da identificare, tre rapine a mano armata e un quarto colpo non andato a segno, tra Torre del Greco e Scafati: un ragazzo minorenne è finito in manette. L'ordinanza presso una comunità è stata emessa dal Gip di Napoli e dalla polizia d Torre del Greco e dai carabinieri della tenenza di Scafati.

Le indagini

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la notte dello scorso 23 gennaio, un commando composto da quattro persone, tra le quali il minorenne raggiunto dall’ordinanza cautelare, avrebbe compiuto rapine in serie. In particolare, 35 minuti dopo la mezzanotte i quattro si sarebbero impossessati della moto Honda CBF, del portafogli e del cellulare di un giovane attraverso minacce e violenze; poi a Scafati lo stesso gruppo avrebbe tentato di rapinare lo zaino ad una persona straniera senza però riuscirvi; successivamente si sarebbero impossessati di una Fiat Panda e del telefono cellulare di proprietà di una persona e infine avrebbero sottratto una Fiat 500 L e il telefono cellulare a tre donne, contro le quali sarebbe stata utilizzata come arma di minaccia una pistola. Le indagini della squadra investigativa del commissariato di Torre del Greco e quelle dei militari dell’Arma della tenenza di Scafati, grazie anche alle immagini di videosorveglianza delle zone dove sono avvenuti i fatti, hanno consentito inizialmente di identificare il veicolo con il quale i rapinatori si erano spostati e successivamente di fare luce su tutte le rapine che sarebbero state commesse dal minore, in concorso con gli altri tre complici in corso di identificazione. Dopo le formalità di rito, il giovane arrestato è stato portato presso una comunità alloggio dei servizi minorili.