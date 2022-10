Scippa una donna in strada e fugge: denunciato 19enne a Pontecagnano

Un 19enne di Pontecagnano Faiano è stato denunciato per furto con strappo. Intorno alle 12, una donna dello Sri Lanka, mentre passeggiava in via Piemonte, è stata avvicinata dal giovane che, dopo aver tentato invano di rubarle la borsa, le ha strappato la catenina d’oro che portava al collo, per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini

Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e alla descrizione fornita dalla vittima, i carabinieri si sono messi sulle tracce del 19enne che è risultato essere un pluripregiudicato. Per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria. La donna, invece, è stata accompagnata al “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove i medici hanno diagnosticato un trauma distorsivo alla spalla sinistra rachide cervicale dorsale.