Scontri alla partita Nardò-Nocerina, dodici agenti feriti: arrestati due tifosi molossi

Due arresti per gli scontri avvenuti dopo la partita di calcio di serie D Nardò - Nocerina nei quali sono rimasti feriti 12 poliziotti. Un minore denunciato. Gli agenti del commissariato di Nardò e della Digos di Lecce e di Nocera Inferiore, attraverso il confronto di immagini catturate durante gli scontri a margine del match hanno individuato tre persone.

Gli arrestati

Due sono stati arrestati, un terzo denunciato perchè minorenne. Sono tutti tifosi della Nocerina. La polizia è sulle tracce di altri tre uomini anche loro campani. Conseguenze ci saranno anche per alcuni tifosi della squadra di casa, il Nardò, non ancora identificati. Per i cinque di cui al momento sono note le generalità, scatterà il Daspo da parte del questore. Dopo la partita di domenica, i tafferugli sono iniziati con lancio di fumogeni e bottiglie per poi degenerare in episodi di violenza gravi che hanno causato ferite e il ricorso al 118 per 12 agenti di polizia. Accertamenti sono in corso per risalire ad altri responsabili degli episodi di violenza.