Paganese-Casertana: scontri prima della partita, a fuoco un bus

Increscioso episodio prima della sfida di serie D tra Paganese e Casertana. E' andato a fuoco un pullman dei tifosi casertani, a Pagani, prima del fischio d’inizio del match.

Lo scontro

All’esterno dello stadio, si sarebbe verificato uno scontro tra gruppi di tifosi avversari, culminato con l'incendio del bus dei supporters della squadra ospite. Accertamenti in corso per far luce sull'accaduto.