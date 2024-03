Sicurezza, potenziati i controlli nel salernitano in vista delle festività pasquali

Nella giornata di ieri, presso il Palazzo del Governo di Salerno, si è tenuto un incontro guidato dal prefetto Francesco Esposito, con l'obiettivo di rafforzare le misure di sicurezza in vista delle imminenti festività pasquali.

L'incontro

La riunione, che ha visto la partecipazione dei principali responsabili della sicurezza pubblica, tra cui il Questore di Salerno, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre ai rappresentanti di altre forze dell'ordine e dell'amministrazione cittadina, è stata convocata anche come risposta a recenti direttive nazionali motivate da eventi internazionali. Durante l'incontro, è stata data particolare attenzione alla verifica degli obiettivi sensibili del territorio, inclusi luoghi di culto, sedi istituzionali e infrastrutture critiche. Inoltre, si intensificherà la sorveglianza nelle aree turistiche e in quelle che prevedono maggiori assembramenti. Le forze dell'ordine, inclusa la Polizia Postale per il monitoraggio del web, lavoreranno in sinergia per prevenire e gestire tempestivamente eventuali rischi, con un'attenzione particolare anche alle attività marittime, grazie al supporto della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. L'operazione "strade sicure" vedrà un maggiore coinvolgimento dell'Esercito, affiancato dalle Polizie Municipali, per un controllo capillare del territorio. Tutte queste misure sono state adottate a scopo precauzionale, per garantire la sicurezza dei residenti e dei numerosi turisti attesi durante le festività, riflettendo l'impegno delle autorità a mantenere alto il livello di vigilanza in un contesto di normalità, pur in assenza di specifici segnali di allarme.