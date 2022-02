Cgil, Arturo Sessa segretario pensionati: grandi manovre per la successione

Dopo la nomina di Arturo Sessa a Segretario dei Pensionati, si avvia la rivoluzione in casa Cgil. Due i probabili candidati alla guida della federazione salernitana: Antonio Apadula, Segretario dei Chimici e Tessili e Clara Lodomini Segretaria della Flc.

Lo scenario



Apadula sconta la drammatica crisi industriale che coinvolge la Prismyan, che ha visto l'intervento negli ultimi giorni anche del Governatore De Luca. Ma un abbandono in piena crisi industriale non sarebbe visto di buon occhio tra i lavoratori. Pronta l'opzione Lodomini in procinto già da tempo di abbandonare la Federazione Scuola. Lodomini vedrebbe una larga maggioranza al suo fianco anche se un opzione "napoletana" potrebbe essere dietro l'angolo se non dovesse raggiungersi un accordo. Direzione opposta per il Segretario Luigi Adinolfi, destinato probabilmente a ricoprire un ruolo in un Ente.