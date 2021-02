Guasto alla condotta: disagi nella Piana del Sele e in Cilento, ecco i tempi di ripristino

Giornata di disagi improvvisi, oggi, nella Piana del Sele e nel Cilento a causa del guasto alla condotta: salvo ulteriori complicazioni, il servizio verrà definitivamente ripristinato nella notte tra il 12 e il 13 febbraio, come reso noto dall'Asis. Il problema, sorto nel tratto Campagna - Serre, coinvolge diversi comuni causando problemi ai cittadini.

L'iniziativa a Pontecagnano

A seguito della sospensione del servizio di erogazione idrica è prevista, per il giorno 12 febbraio la chiusura di tutti i plessi scolastici di Pontecagnano fatta eccezione per Baroncino, Trivio Granata, P.zza della Repubblica e Via degli Appennini. Sempre a Pontecagnano gli anziani, le persone che sono in quarantena, contagiati Covid e quindi tutti coloro i quali non avessero la possibilità di poter reperire l’acqua anche attraverso il servizio che è stato attivato dalla Protezione Civile con erogazione acqua dalle cisterne autobotte. Si mette a disposizione il numero di emergenza C.O.C. - Centro Operativo Comunale - 335.1623554 per richiedere la consegna acqua a domicilio.