Dalla sosta selvaggia agli schiamazzi notturni nel week-end: i salernitani fanno appello alle forze dell'ordine

Da piazza Flavio Gioia a via Roma, torna l'odioso fenomeno della sosta selvaggia, nel week-end, a Salerno. Diverse le segnalazioni anche sui social, in particolare sulla pagina Facebook "Cosa c'è che non va a Salerno?". A pochi passi dalla Questura e dal Comune, infatti, automobilisti irrispettosi non perdono il vizio di trasgredire la legge, sostando la loro vettura sui marciapiedi, in zone pedonali o in improbabili doppie file.

L'altra segnalazione

Non solo: ci segnalano in redazione corse di motorini e schiamazzi notturni nelle piazze della zona orientale e sul Carmine dove, non a caso, non di rado si verificano zuffe o vere e proprie risse, trasformando la città in un far west e ostacolando il sonno dei residenti della zona. L'auspicio comune è che, specie nei fine settimana, si riesca a garantire presidi di forze dell'ordine "fissi" nelle zone a rischio, a tutela della sicurezza e del rispetto della legge.