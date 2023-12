Beccato con crack, cocaina, eroina e hashish: arrestato pusher a Salerno

Un uomo, I.S le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente a Salerno. Il pusher, al termine di una perquisizione domiciliare e veicolare, è stato trovato in possesso di 127 grammi circa di crack, cocaina, eroina e hashish suddivide in dosi, 1135 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione ma anche materiale vario per il confezionamento della droga.