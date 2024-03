Un'operazione di controllo del territorio di vasta scala è stata condotta ieri a Nocera Inferiore, in risposta alle richieste di maggiore sicurezza da parte dei cittadini. Sotto la direzione del Questore di Salerno e seguendo le linee guida del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, si è mirato a intensificare la presenza delle forze dell'ordine nelle aree più a rischio, con un occhio di riguardo verso quelle zone note per essere teatro di attività illecite, in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L'attività

Il dispositivo di sicurezza ha coinvolto diverse unità delle forze dell'ordine, tra cui il personale del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore, la Squadra Mobile, il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, supportati da sei equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, una unità cinofila antidroga e un velivolo del Reparto Volo di Napoli. In tutto sono state controllate 170 persone e 100 veicoli, sono state eseguite 5 perquisizioni che hanno portato all'emissione di altrettante sanzioni amministrative. Non solo: l'azione ha permesso anche l'arresto di un individuo, G.N., nato nel 1975, sorpreso in flagrante per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di 13 panetti di hashish, per un peso totale di circa 1.300 grammi, nascosti all'interno di un armadio nella sua camera da letto. Attualmente si trova agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.