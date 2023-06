Spaccio nell'Agro Nocerino Sarnese: un arresto a Roccapiemonte

E' stato arrestato in flagranza di spaccio, un 34enne dell'Agro Nocerino-Sarnese. Ad ammanettarlo, nel tardo pomeriggio del 4 giugno, a Roccapiemonte, i carabinieri di Mercato San Severino che lo hanno trovato in possesso di 380 grammi di hashish, 180 grammi di marjiuana e 9 grammi di cocaina, oltre che del materiale per il confezionamento della droga e 3 bilancini di precisione.

La misura cautelare

Giudicato con rito direttissimo, per l'indagato è scattato il divieto di dimora nella provincia di Salerno, come stabilito dalla sezione penale del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore.