Salerno, sorpreso a spacciare hashish: arrestato

Nuovo arresto per droga a Salerno. La polizia di stato, nell'ambito di un controllo ha tratto in arresto nella flagranza di reato, A.A. per il reato di

detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arresto

L'uomo è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti hashish, per un peso complessivo di trenta grammi. Oltre allo stupefacente, trovata anche una discreta somma di denaro, probabile provento dell'attività di spaccio, ed alcuni telefoni cellulari.