Spari contro una casa a Pagani: indagini a tutto campo

Tensione, la scorsa notte, a Pagani, dove quattro colpi di pistola sono stati esplosi contro un’abitazione situata in via Califano. Non è escluso che qualcuno possa aver premuto il grilletto di una pistola al termine di una lite che poi sarebbe proseguita in una corte in via San Francesco.

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri e il personale della Scientifica per i rilievi del caso. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e soprattutto individuare i responsabili.