Nocera Inferiore: perseguita la sua ex, scattano il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico

In azione, il 5 marzo scorso, i carabinieri di Nocera Inferiore: è scattato il divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico, su richiesta della Procura, come disposto dal Gip del Tribunale, nei confronti di un uomo accusato di atti persecutori verso una donna. La vittima, infatti, ha denunciato quanto subito ai carabinieri: da gennaio, l'uomo, non accettando il rifiuto della ex, ha iniziato a seguirla, perseguitandola anche sul posto di lavoro.

Va ricordato che il provvedimento cautelare può essere impugnato.