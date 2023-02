Lavori di manutenzione, stop all'erogazione idrica a Salerno: le zone interessate

Stop all'erogazione idrica in alcune zone di Salerno per via di un intervento di manutenzione. I lavori verranno eseguiti in Via Posidonia.

La mappa dei disagi

L'intervento sarà effettuato mercoledì 1 marzo dalle ore 10 alle ore 16, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via Posidonia dal civ. n° 263 al civ. n° 385 e dal civ. n° 144 al civ. n° 208

Via Tommaso Gattola

Via VI Settembre 1868

Via Dionisio Martino

Via Raffaella Serfilippo

Via Rosina Sessa

Via Pasquale Andria

Via Gaetano del Mercato

Via Antonio Scozia



"Nella fase di ripristino dell’esercizio - fa sapere Salerno Sistemi - pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla".